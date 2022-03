Intel cambia tutto: le GPU da gaming Intel ARC Alchemist sono ufficiali!

Un'attesa relativamente breve ma interminabile. Meno di un'anno fa, Intel annunciava il nome delle GPU ARC, che avrebbero poi accompagnato i rumor fino a oggi, giorno in cui il team blu entra ufficialmente sul campo di battaglia.

In questa prima fase, la famiglia ARC Alchemist di GPU da gaming discrete sarà composta solo dalle proposte entry level Intel ARC 3, mentre a partire da quest'estate arriveranno sul mercato anche Intel ARC 5 e Intel ARC 7, rispettivamente i tier di fascia media e alta dell'offerta.

Queste soluzioni grafiche, le prime dedicate da gaming nella storia del brand, saranno basate sulla microarchitettura Xe-HPG che offrirà non solo performance adeguate per questa generazione ma anche supporto per tecnologie basate sull'intelligenza artificiale grazie a core dedicati.

Se n'è parlato in lungo e in largo e già a distanza di qualche settimana dal primo annuncio, già si conoscevano diversi dettagli su Intel XeSS, la metodica di upsampling basata sul Deep Learning pensata e sviluppata interamente da Intel, compatibile con tutte le GPU Intel ARC.

Inoltre, sin dalla prima generazione, questi chip grafici saranno perfettamente integrati nelle piattaforme Intel. Come accade con i chip offerti dai competitor, infatti, anche le grafiche Intel avranno una tecnologia di comunicazione con il processore per l'ottimizzazione delle performance e il bilanciamento energetico. Per questo, Intel ha annunciato il supporto alla tecnologia DeepLink, per adattare le sue GPU a ogni scenario e a ogni utente, dal content creator al gamer, passando per gli streamer.

Anche la piattaforma Intel Evo vanterà soluzioni dedicate con grafica Intel ARC, mentre è stato già annunciato che al loro rilascio ci saranno tante novità anche in termini di supporto. Infatti, si parla di Driver Day-0 che verranno rilasciati all'interno del nuovo hub Intel ARC Control, che renderà più semplice la gestione della grafica integrata e dedicata (quindi sia Iris che ARC) con strumenti dedicati e un'interfaccia semplice da utilizzare.