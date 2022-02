Intel, cambiano alcune specifiche sui chipset Serie 600: leak su Raptor Lake?

Mentre gli occhi degli appassionati sono ancora puntati sul recente lancio dei processori Intel Alder Lake Notebook, il produttore americano continua a lavorare senza sosta anche sulle prossime generazioni.

La prossima, la tredicesima, prenderà il nome Raptor Lake e adotterà una struttura molto vicina ad Alder Lake, che per prima ha abbandonato la classica concezione monolitica dei core in favore di un'architettura ibrida a più cluster di core specializzati in lavori differenti.

La novità riguarda, nello specifico, un massiccio reveal sul PCH Datasheet, in cui la stessa Intel ha svelato tantissime presunte informazioni sui chipset Serie 700, vale a dire la prossima generazione che andrà ad affiancare le schede madri Serie 600 attualmente in commercio e dedicate proprio ad Alder Lake.

Sul datasheet ora, oltre alle specifiche dei chipset attuali, sono infatti presenti dei dati aggiuntivi, che potrebbero suggerire l'arrivo di un refresh della Serie 600, ma è ancora più probabile che si tratti, di fatto, di ciò che ci aspetta nella tredicesima gen.

Ciò che cattura maggiormente l'occhio è sicuramente un numero aggiuntivo di canali segnato affianco alle specifiche delle Lane PCIe Gen3 e Gen4. Il primo numero sulla sinistra riguarda proprio le specifiche attuali, mentre il secondo dovrebbe rappresentare le linee che verranno aggiunte nella nuova ondata di CPU. Allo stesso modo, anche le USB aumentano, ma solo sul massimo tier.

Nel frattempo, ricordiamo che di recente sono apparsi anche alcuni interessanti benchmark di Intel Raptor Lake.