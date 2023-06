Intel cambierà nome da Meteor Lake o da Raptor Lake? Un po' e un po'

Il rebranding dei processori Intel Core partirà da Meteor Lake... o forse no? A quanto pare il 2023 sarà foriero di novità ma non mancherà un pizzico di confusione, con un cambio che avverrà esattamente a cavallo tra la quattordicesima generazione e la prima col nuovo naming.

Sì, avete capito bene: anche i vociferati processori Intel Raptor Lake Refresh perderanno la storica "i", ma solo in parte.

Secondo quanto rivelato da Golden Pig Upgrade, Intel starebbe pianificando ben quattro famiglie di processori per il 2023 e parliamo di:

Intel Raptor Lake-S Refresh (Desktop)

(Desktop) Intel Raptor Lake-HX Refresh (Laptop)

Intel Raptor Lake-U/H Refresh (Laptop)

Intel Meteor Lake-U/H (Laptop)

In questo contesto, i processori desktop S-Series e la principale famiglia destinata al segmento notebook HX-Series manterranno il vecchio branding, dunque si chiameranno i3/i5/i7/i9. Al contrario, le due Serie U/H abbracceranno il nuovo sistema, con Meteor Lake-U/H e Raptor Lake-U/H Refresh che di fatto rappresenteranno una nuova prima generazione di processori laptop.

Le CPU Meteor Lake-U/H saranno proposte come "Core Ultra" di prima generazione, mentre le CPU Raptor Lake-U/H Refresh saranno i "Core" di prima generazione, seguendo entrambi con numerazione semplice 3/5/7/9.

Se le cose a primo impatto potrebbero sembrarvi leggermente confusionarie, però, ricordiamo che pescando nel recente passato di Intel non è raro trovare riferimenti alla precedente generazione nelle successive lineup, con processori di tier inferiori solitamente proposti anche in versioni con architettura "old-gen".