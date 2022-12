Intel, la carica dei notebook Raptor Lake: potenti quanto i Ryzen 9 desktop

Si è capito sin dal lancio di Alder Lake che l'architettura ibrida di Intel non era affatto qualcosa di passeggero. Giunta alla sua seconda generazione, con Raptor Lake il produttore ha ribadito con ancora più forza la sua supremazia nella classe consumer.

Nella nostra recensione di i9-13900K e i5-13600K abbiamo registrato le vette raggiunte dalla nuova architettura nel segmento desktop, in attesa di scoprire se l'azienda sarà in grado di ribadire lo stesso salto generazionale anche sui notebook.

Come da tradizione, la presentazione dei modelli dedicati alla mobilità non dovrebbero tardare ad arrivare e il loro annuncio è possibile che avvenga proprio nel corso del CES 2023.

Il palco di Las Vegas potrebbe rappresentare la cornice perfetta per questo scopo e gli ultimi dettagli sembrano confermare anche la bontà del prodotto di punta a livello tecnico, con dei benchmark che puntano ad aggredire le performance di processori desktop di attuale generazione, i Ryzen 7000 di AMD.

Nello specifico, in rete sono apparsi i punteggi dell'i9-13980HX, presumibilmente il modello più potente della lineup mobility di Intel per il nuovo anno, a bordo di un MSI Raider GE78HX 13VI.

Il laptop è stato individuato nel database di Geekbench, dove è stato in grado di ottenere ben 2.097 e 22.062 punti, rispettivamente in Single e Multi Core. Quanto alle specifiche, la schermata riepilogativa di Geekbench parla di una CPU da 24 Core e 32 Thread, con frequenze da 2.20 GHz a 5.56 GHz.



Qualora confermati, tali risultati avrebbero del clamoroso: benché si tratti comunque di test sintetici, questi punteggi mettono la punta di diamante di Raptor Lake per laptop a un soffio dal Ryzen 9 7950X (2.192/22.971 punti, fonte: Videocardz), la migliore proposta AMD per desktop, mentre in Multi Core è addirittura in grado di superare il 7900X con i suoi 19.264 punti.