Intel ce l'ha fatta: completato lo sviluppo dei nodi a 2 nm e 1,8 nm, l'era Angstrom è qui

Mentre il nodo Intel 4 entra in produzione, giusto in tempo per il lancio delle CPU Meteor Lake, il colosso di Santa Clara sembra aver raggiunto un altro importantissimo step nel suo piano di progresso tecnologico pluriennale. Nelle scorse ore, infatti, l'azienda ha completato lo sviluppo dei nodi Intel 18A e Intel 20A.

A riportare la notizia è il portale cinese UDN, che recupera delle dichiarazioni di Wang Rui, Presidente e Chairman di Intel China. Rui ha infatti spiegato che la compagnia ha finalizzato i nodi Intel 18A e Intel 20A, i quali verranno presto utilizzati per la realizzazioni dei prodotti della stessa Intel e dei partner della divisione Intel Foundry Services (o IFS).

Il nodo Intel 20A, come suggerisce il nome, è il primo nodo a 2 nanometri (20 Ångström, da cui 20A) della compagnia. Invece, il nodo Intel 18A è a 1,8 nanometri o, di nuovo, 18 Ångström. Stando a quanto spiegato in precedenza da Intel, il nodo 20A userà una tecnologia nota come gate-all-around RibbonFET per i suoi transistor, che dovrebbe ridurre ulteriormente le dimensioni di questi ultimi e permette il power delivery "backside" (o "da dietro"), innovando la struttura stessa del transistor.

Si tratta sicuramente di una mossa delicata e rischiosa ma, se la nuova architettura dei transistor di Intel dovesse rivelarsi di successo, l'azienda potrebbe immediatamente surclassare i chip di TSMC e Samsung in termini di potenza e di efficienza energetica. In ogni caso, Intel punta ad iniziare ad utilizzare il nodo 20A all'inizio del 2024 per le proprie componenti proprietarie.

Il nodo Intel 18A, invece, adotterà sempre le tecnologie gate-all-around RibbonFET e PowerVia, configurandosi cioè come un cambiamento "minore" rispetto al nodo 20A, ma dovrebbe garantire anche una miniaturizzazione ulteriore dei transistor. Questo secondo nodo dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà del 2024 o a inizio 2025: ora che lo sviluppo è completo, però, pare che Intel sia perfettamente in tempo per iniziare la lavorazione dei suoi chip next-gen.