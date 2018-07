Intel celebra a Milano il suo cinquantesimo anniversario, nel segno della storia

Cinquantesimo anniversario per Intel. La casa di Santa Clara, questa mattina ha tenuto a Milano un esclusivo evento a cui ha partecipato anche la redazione di Everyeye, con la presenza del caporedattore area tech, Alessio Ferraiuolo.

Un evento all'insegna della storia: come vi mostriamo nella galleria fotografica presente in calce, nello showroom è stato dato ampio spazio ai prodotti storici della compagnia, che sono stati messi in mostra. Tra tutti spicca senza dubbio il processore quantistico, un prodotto che raramente si vede al di fuori dei laboratori.

Cinquant'anni fa, Robert Noyce e Gordon Moore, infatti, fondavano Intel allo scopo di rendere possibile ciò che all'epoca sembrava impossibile.

"Il nostro cinquantesimo anniversario rappresenta un'opportunità per onorare il nostro patrimonio e guardare avanti al futuro. Intel sta costruendo il futuro con le nuove tecnologie, offrendo esperienze che una volta sembravano impossibile" si legge in una dichiarazione diffusa quest'oggi, in occasione dell'importante anniversario.

Intel ha anche diffuso il filmato che vi proponiamo in apertura, in cui vengono riassunti in pochi secondi i momenti più importanti della storia della società.

Nelle prossime ore provvederemo a pubblicare su queste pagine approfondimenti e focus sui prodotti che abbiamo avuto l'opportunità di vedere con mano direttamente all'evento tenuto a Piazza Gae Aulenti.