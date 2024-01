Intel, il CEO Pat Gelsinger non teme la Cina: "i loro chip sono 10 anni indietro"

Le ultime dichiarazioni del CEO di Intel Pat Gelsinger sono state scoppiettanti: alla fine del 2023 il Numero Uno del Team Blu aveva accusato NVIDIA di mancare di visione e aveva reiterato gli sforzi dell'azienda per rispettare la Legge di Moore. Oggi, invece, Gelsinger ha detto la sua sullo sviluppo dell'industria cinese dei chip.

Nel corso di un'intervista alla CNBC, di cui trovate il video integrale in cima a questa notizia, Gelsinger ha spiegato di aspettarsi che la Cina non riuscirà ad andare oltre ai nodi a 7 nm, ora che Paesi come gli Stati Uniti, il Giappone e i Paesi Bassi hanno bloccato gli export dei loro macchinari per la produzione di chip con nodi più avanzati. Ciò significa che, al momento, il colosso asiatico sarebbe dieci anni indietro rispetto al mondo occidentale in termini di ricerca nel campo del chipmaking.

Negli scorsi mesi, il lancio di Huawei Mate 60 Pro con un SoC a 7 nm aveva convinto alcuni analisti che le sanzioni americane contro la Cina fossero inutili e che il divario tecnologico tra i due Paesi fosse molto meno ampio del previsto, arrivando a ipotizzare che Pechino avrebbe sviluppato nel giro di pochi mesi nodi a 5 nm e 4 nm, mettendosi essenzialmente in pari con gli Stati Uniti. Così, però, non è stato, e la Cina sembra essersi arenata ai chip a 7 nm.

Gelsinger ha confermato questa ipotesi, dicendo che "le politiche di export che sono state implementate di recente da parte degli Stati Uniti, dei Paesi Bassi e del Giappone hanno posto un freno allo sviluppo dell'industria cinese dei semiconduttori tra i 10 e i 7 nanometri". A margine di un incontro al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il Numero Uno di Intel ha poi dichiarato che "noi, invece, stiamo correndo per raggiungere i 2 nm e gli 1,5 nm, e non vediamo una fine al processo di miniaturizzazione di fronte a noi".

Ovviamente, però, la Cina continuerà a sviluppare i suoi chip a 5, 4 e 3 nanometri: "La Cina continuerà ad innovare. Ma quella dei chip è un'industria fortemente interconnessa. Gli specchi di Zeiss, i macchinari di assemblaggio di ASML [un'azienda olandese], i prodotti chimici provenienti dal Giappone, il mask-making di Intel: sono tutte cose che la Cina non ha. Credo ci sia un divario di dieci anni, e credo sia in conformità con gli obiettivi delle sanzioni", ha concluso Pat Gelsinger.