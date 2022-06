Intel, il CEO Pat Gelsinger vola in Corea: possibile partnership con Samsung

Dopo aver scoperto che i primi dettagli sulle CPU Intel Arrow Lake e Meteor Lake saranno rivelati in estate, arriva oggi un'altra notizia che potrebbe far luce sui piani futuri del colosso di Santa Clara: pare infatti che il CEO di Intel Pat Gelsinger sia volato in Corea, dove avrebbe incontrato i vertici di Samsung.

Stando a quanto riporta il Korea Herald, Gelsinger sarebbe volato a Seul per incontrare diversi top manager di Samsung: l'evento sarebbe stato confermato anche dal colosso coreano stesso, che ha spiegato che la visita di Gelsinger è stata programmata per vagliare i piani di collaborazione tra Intel e Samsung per i prossimi anni.

A quanto pare, il CEO di Intel avrebbe incontrato il Vicepresidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong e il co-CEO e Chip Business Boss Kyung Kye-hyun, insieme al direttore di Samsung Mobile Roh Tae-moon e ad altri dirigenti di alto rango. Né Samsung né Intel, comunque, hanno rilasciato comunicazioni ufficiali sui contenuti delle discussioni tra i propri rispettivi manager.

Sembra però che tra le due aziende si sia parlato di possibili scambi di informazioni e di tecnologie nel campo del chipmaking, nel quale Samsung sarebbe decisamente più avanti di Intel, che avrebbe perso tempo prezioso faticando ad abbattere la barriera dei 10 nm. D'altro canto, anche oggi il processo Intel 7 dell'azienda utilizza ancora tecnologie a 10 nm.

Questa indiscrezione va però presa con le pinze, se non altro perché Intel ha già dei progetti ben definiti fino al 2030, sperando di ottenere nuovamente la leadership tecnologica entro il 2025, strappandola ai chipmaker rivali, tra i quali figura proprio Samsung. Rimane invece possibile che Intel stia cercando una collaborazione con Samsung nel campo delle memorie, soprattutto in vista dell'uscita sul mercato dei chip Arrow Lake e Meteor Lake, tra il 2023 e il 2024.