Intel, CEO scocca la freccia: 'Con le nostre nuove CPU, AMD perderà vantaggio sul mercato'

Il lancio delle CPU Intel Alder Lake, recentemente apparse sul portale olandese di Amazon, è particolarmente atteso non solo dai fedeli fan della società statunitense ma anche dal CEO Pat Gelsinger, il quale in una recente intervista ha deciso di scoccare una “frecciatina” verso la rivale AMD.

Durante un’intervista a CRN, Gelsinger ha dichiarato quanto segue: “AMD ha svolto un ottimo lavoro negli ultimi due anni. Non li rinnegheremo per ciò che hanno fatto, ma con Alder Lake e Sapphire Rapids questo periodo di tempo in cui le persone potevano dire 'Ehi, AMD è la società leader’ è finito. Siamo tornati con una visione molto definita di ciò che richiede per essere leader in ogni settore: prodotto leader, software leader, leadership indiscussa su nuovi carichi di lavoro critici come intelligenza artificiale, grafica, multimedia, prestazioni energetiche, riattivazione dell'ecosistema. Questo è ciò che faremo con azioni e programmi aggressivi nei prossimi due anni”.

Gelsinger ha dunque affermato che il calo nella quota di mercato di Intel è dovuto dalla mancata soddisfazione dei clienti e del mercato, ribadendo però infine che questa è ormai storia appartenente al passato e che la nuova generazione di processori guidata da Alder Lake e Sapphire Rapids permetterà alla società di tornare a essere il vero leader del segmento CPU.

Anche il vicepresidente senior di Intel Raja Koduri si è espresso in passato in merito ad Alder Lake, definendo questa nuova serie come “il più grande cambiamento all'architettura x86 in oltre un decennio”. Considerati anche gli ultimi benchmark di Intel Core i9-12900K, l’hype non manca affatto e non ci resta che attendere un po’ di tempo per provare con mano i nuovi processori per vedere se, come ha detto lo stesso Pat Gelsinger, “Intel è tornata” per davvero.

Del resto, il futuro del colosso statunitense riserva novità importanti anche lato GPU: tra gli appassionati del settore c’è infatti parecchio hype anche per il lancio di Intel ARC Alchemist, prima serie di schede video desktop dell’azienda.