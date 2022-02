Intel, il CEO sui semiconduttori: 'offerta di chip limitata fino alla fine del 2023'

L'amministratore delegato di Intel, Pat Gelsinger, ha affermato che l'offerta di chip rimarrà limitata almeno fino alla fine del 2023. La situazione comunque migliorerà in maniera sostanziale nel quinquennio 2025-2030.

"Nella seconda metà di questo decennio prevediamo che il numero di wafer avanzati prodotti ogni anno raddoppierà e continuerà a crescere" ha affermato il dirigente, secondo cui "man mano che le auto diventano più intelligenti, l'industria dei wafer deve allontanarsi dalle vecchie tecnologie. Si passerà a tecnologie più moderne che risolveranno i problemi della catena di approvvigionamento attraverso l'espansione della capacità produttiva".

Proprio qualche settimana fa, Intel ha confermato un maxi investimento da 20 miliardi di Dollari per la costruzione di due fabbriche di chip in Ohio, che dovrebbero entrare in funzione nel 2025. Ma non è tutto, perchè qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia dell'istituzione di un fondo da 1 miliardo di Dollari da parte di Intel per agevolare startup ed aziende nella produzione di chip.

Un importante investimento è arrivato anche dall'Unione Europea che ha approvato il chips act da 43 miliardi di Euro per la produzione di semiconduttori in Europa e per rendere il Vecchio Continente più competitivo e meno dipendente da Stati Uniti ed Asia. Secondo Ursula Von Der Leyen si tratta di una sfida cruciale per l'UE.