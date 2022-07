Intel, il cerchio si chiude: clamorosi benchmark anche per l'i7-13700K

La tredicesima generazione di processori Intel è più attesa che mai. Manca poco più di un mese alla possibile data di lancio, mentre i primi punteggi delle CPU di punta stanno lasciando a bocca aperta pubblico e addetti ai lavori.

Così, dopo i clamorosi benchmark dell'Intel Core i5-13600K, è arrivato finalmente il turno anche dell'i7-13700K, che va a chiudere il cerchio iniziato dall'i9.

Questa nuova CPU dovrebbe avere 16 Core e 24 Thread con 8 P-Core e altrettanti E-Core, su architettura ibrida e processo Intel 7 ed è stata individuata nel database di Geekbench in tandem con una scheda madre AsRock Z690 Steel Legend WiFi 6E. Quanto alle frequenze, siamo nell'ordine dei 5,4 GHz di picco.

I punteggi parlano rispettivamente di 2.090 e 16.542 punti nei test sintetici in Single e Multi-Core, collocandosi perfettamente a metà strada tra l'i5 e l'i9 di tredicesima generazione e scavalcando anche lui senza problemi l'intera lineup Alder Lake.

Vale la pena notare che in questa configurazione l'i7 è stato in grado non solo di superare agevolmente anche lui il Ryzen 9 5950X in Single Core, qui del 24%, ma anche di pareggiarne le performance in Multi Core. Insomma, il perfezionamento dell'architettura ibrida porterà in dote ancora più performance e la solita gestione ottimale del multitasking avanzato: di certo, la battaglia per il trono nella prossima generazione entrerà presto nel vivo e sarà all'ultimo colpo, con i Ryzen 7000 con 3D V-Cache attesi già per il 2022.