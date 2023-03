Intel avrebbe citato Windows 12, mentre su Windows 11 arriva ChatGPT su Bing

Ormai siamo entrati già da un po' di tempo nel periodo dei rumor su Windows 12. L'attenzione ottenuta dagli strumenti di intelligenza artificiale ha infatti fatto intensificare le voci sul futuro dell'OS di Microsoft, ma adesso c'è di mezzo anche Intel.

A tal proposito, come riportato da The Verge e Gizchina, sembra che la prossima "grande versione" del sistema operativo per computer dell'azienda di Redmond punterà molto sulle funzionalità di intelligenza artificiale. Questo anche grazie ai passi in avanti effettuati in campo di chip x86, perlomeno stando a quanto indicato dal leaker leaf_hobby.

Quest'ultimo, ben noto in ambito di anticipazioni relative a Intel, ha infatti indicato che quest'ultima avrebbe citato internamente il fatto che le future CPU next-gen Meteor Lake saranno compatibili con Windows 12. In parole povere, in casa Intel ci si starebbe preparando al futuro di Windows, cosa che sembrerebbe lasciare intendere che un possibile annuncio possa arrivare nel corso del 2024. Per ora si tratta solamente di leak, ma staremo a vedere.

Nel frattempo, come riportato anche da MSPowerUser, l'appena arrivato aggiornamento Moment 2 di Windows 11 ha portato con sé una maggiore esposizione relativamente all'integrazione di ChatGPT su Bing lato OS per computer. A tal proposito, se avete già installato questo update, ciò che vi basta fare è premere sul riquadro "Cerca", collocato in basso nella barra delle applicazioni. Così facendo, noterete la presentazione del nuovo Bing e la presenza di una scorciatoia per provare le classiche frasi di test.