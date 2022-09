Intel, clamoroso auto-leak: mostra per errore una CPU Raptor Lake a 34 Core

Intel ha lanciato le CPU Raptor Lake meno di ventiquattro ore fa, durante l'evento Innovation di ieri, ma le novità per i processori del colosso di Santa Clara non sembrano essere ancora finite. Proprio sullo showfloor dell'evento Innovation, infatti, Intel ha auto-leakato una nuova CPU con delle caratteristiche veramente incredibili.

Al momento, la CPU top di gamma della linea Raptor Lake è l'Intel Core i9-13900KS a 6,0 GHz con ben 24 Core, divisi su 8 P-Core con architettura Golden Cove e 16 E-Core con architettura Gracemont. A quanto pare, però Intel dovrebbe rilasciare anche una CPU più potente del suo (presunto) top di gamma, con un totale di ben 34 Core.

Il processore è stato scoperto dai colleghi di Tom's Hardware, che ne hanno pubblicate alcune foto scattate in un booth dell'Innovation. Sempre Tom's Hardware riporta che i gestori del booth, dopo aver scoperto che la CPU era inavvertitamente stata resa visibile al pubblico, hanno confermato che si trattava di una componente non ancora rilasciata sul mercato né annunciata da Intel. Non un vero e proprio annuncio, dunque, ma un auto-leak abbastanza clamoroso.

Lo staff dell'Intel Innovation, comunque, ha confermato che la CPU avrà architettura Raptor Lake, e dunque che molto probabilmente sarà messa in commercio nel corso dei prossimi dodici mesi. Tuttavia, bisogna anche considerare che il processore ha una forma che sembra più simile al die della generazione Ice Lake o a quello delle CPU per server Sapphire Rapids che a quelle della lineup Intel Core di tredicesima generazione.

La cosa più particolare del processore è che i suoi Core non sono divisi in P-Core e E-Core, ma saranno tutti pensati per le massime performance: in altre parole, la componente sarà una "bestia" da ben 34 E-Core con architettura Gracemont, che potrebbe surclassare per potenza qualsiasi altro prodotto mai messo in vendita dal Team Blu.