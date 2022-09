Intel, clamoroso auto-leak: rivelate le specifiche di tre processori Raptor Lake

Sono passati ormai alcuni giorni da quando la lineup di lancio delle CPU Raptor Lake è stata pubblicata online da un affidabile leaker. A confermarla in pieno, oggi, è la stessa Intel, che sembra essersi fatta un clamoroso auto-leak sui nuovi Intel Core in arrivo nel mese di ottobre.

The Verge segnala infatti che nomi e specifiche delle CPU Raptor Lake sono stati pubblicati in anticipo per errore sul sito canadese di Intel, salvo poi essere rapidamente rimosso dal portale. Sfortunatamente (per Intel), alcuni utenti sono stati più rapidi dell'azienda stessa, e hanno salvato uno screenshot delle informazioni trapelate sul web, che trovate riportato in calce a questa notizia.

Le specifiche trapelate combaciano in pieno con i leak sulle CPU Raptor Lake delle ultime settimane, perciò si tratta perlopiù di gradite conferme, con poche novità di peso. Ad ogni modo, la lineup di lancio dei processori Intel di tredicesima generazione sarà composta da tre componenti, ovvero gli Intel Core i9-13900K, i7-13700K e i5-13500K.

Il leak conferma che l'Intel Core i9-13900K, il top di gamma della lineup Raptor Lake, avrà 24 Core e 32 Thread, distribuiti probabilmente su 8 P-Core con architettura Golden Cove e 16 E-Core con architettura Gracemont. La frequenza massima raggiungibile dalla CPU sarà pari a 5,4 GHz: ciò conferma indirettamente che l'Intel Core i9-13900KS arriverà a 6 GHz, come già stabilito dalla stessa Intel durante il press tour dedicato alle CPU Raptor Lake.

Per quanto riguarda la fascia medio-alta, invece, l'Intel Core i7-13700K avrà 16 Core, di cui 8 P-Core e 8 E-Core, e 32 Thread, con una frequenza massima di 5,3 GHz. Invece, l'Intel Core i5-13600K sarà dotato di 14 Core e 20 Thread, ripartiti su 6 P-Core e 8 E-Core, con un clock massimo senza overclock di 5,1 GHz.