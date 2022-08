Intel, clamoroso: Ray Tracing sulla grafica integrata di Meteor Lake

Sul fronte CPU, a catalizzare l'attenzione dei più sono sicuramente Raptor Lake e i nuovi processori di AMD. Se da un lato sappiamo già la data di presentazione dei Ryzen 7000, la tredicesima generazione di Intel è ancora avvolta nel mistero.

Nonostante ciò, non mancano indiscrezioni e voci di corridoio su entrambe e talvolta questi si spingono anche oltre.

Oggi, non a caso, parliamo di Meteor Lake, la quattordicesima generazione di Intel in arrivo in teoria fra solo un anno.

Tra le novità più interessanti del momento, troviamo la possibile presenza di una nuova VPU per l'IA di Intel Meteor Lake, lasciando intendere che questi processori avranno anche potenzialità relative al deep learning.

Per questo motivo, non stupisce affatto che nelle ultime ore sia rimbalzato in rete un rumor relativo anche alla iGPU. L'ultima patch dell'Intel Graphics Compiler, infatti, suggerirebbe il supporto al Ray Tracing per la grafica integrata della quattordicesima generazione, secondo quanto spiegato da Coelacanth's Dream, per via del fatto che i rumor recenti parlino dell'architettura delle iGPU di nuova generazione come di un derivato diretto di DG2 Alchemist.

A onor del vero, come puntualizzano i ragazzi di Videocardz, non si tratterebbe propriamente di un unicum sul mercato, visto il recente lancio dei Ryzen Serie 6000 con grafica integrata RDNA2.