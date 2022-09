Intel, cofanetto a forma di wafer anche per il 13900K? Ecco la foto

Dopo aver dato un'occhiata agli assurdi punteggi emersi nel corso della prima recensione dell'i9-13900K, torniamo a parlare del prossimo processore top di gamma di Intel, probabilmente la migliore proposta della lineup Raptor Lake.

Le motivazioni sono decisamente più "mondane" del solito, poiché in questo caso le notizie riguardano il packaging.

Già lo scorso anno, infatti, Intel propose una versione retail a stampo celebrativo e decisamente evocativo: in un anno di shortage, infatti, Intel decise di puntare su un cofanetto a forma di wafer di silicio per il 12900K, particolarmente apprezzato anche dai più profani dell'argomento per via di un'estetica fuori dal comune.

Nel corso del 2022, poi, l'azienda ha rimaneggiato la confezione rendendola più essenziale e priva di suddetto gadget che, però, potrete ritrovare probabilmente anche nella tredicesima generazione: stando alle immagini emerse in rete, infatti, Intel avrebbe preparato un cofanetto molto simile ma argentato anche per il 13900K. Un segno di continuità con l'immediato passato, probabilmente, per un processore che dovrebbe rappresentare più un'evoluzione che una rivoluzione.

Potrete apprezzare l'immagine in calce, che mostra anche uno spessore ridotto rispetto alla scorsa generazione: questo potrebbe garantire sicuramente una maggiore maneggevolezza in fase di spedizione ma anche un minore impatto ambientale, argomento sul quale Intel ha più volte mostrato la sua sensibilità nel corso degli anni.