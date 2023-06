Intel, colpo di scena: non produrrà più GPU Arc A770 16GB Limited Edition

Non è passato poi così tanto tempo dall'annuncio di Intel Arc A770 Limited Edition, scheda video con 16GB di VRAM. Tuttavia, in modo un po' inaspettato, è già stato ufficializzato che questa GPU non verrà più prodotta.

A tal proposito, come riportato anche da PC Gamer (via VideoCardz) e come si può leggere direttamente in un PDF ufficiale di Intel, il brand ha svelato che non produrrà più GPU Arc A770 Limited Edition. Il tutto riguarda le schede video "Limited Edition" (SKU A770), quindi quanto proposto dai partner rimarrà comunque disponibile e Intel continuerà a supportare le società coinvolte in tal senso.

Tuttavia, non ci saranno più GPU Arc A770 16GB Limited Edition da parte di Intel. Per chi volesse comunque puntare a modelli con 16GB di VRAM, però, sul mercato rimarranno disponibili modelli Arc A770 legati a terze parti, quali ad esempio Acer Predator BiFrost e GUNNIR Photon. Chi è interessato a questo tipo di soluzioni potrà dunque acquistarle anche in futuro, ma è chiaro che ora l'offerta in tal senso risulti più limitata. Per il resto, non cambierà nulla per quel che riguarda la SKU da 8GB fornita ai partner.

Al netto di questo, chiaramente tutto rimane invariato per Intel Arc A750 Limited Edition, scheda video su cui potrebbero dunque voler magari optare coloro che stavano tenendo d'occhio le soluzioni lato GPU di Intel. In ogni caso, il termine "Limited Edition" ha sicuramente adesso assunto più senso per la succitata Arc A770 LE.