Intel Comet Lake S: un leak potrebbe aver svelato le prime immagini dei nuovi processori

Un leak emerso da alcune pagine interweb cinesi e condiviso in occidente grazie ad un insider vicino ai colleghi di Wccftech, ha mostrato per la prima volta le immagini dei futuri processori Intel della serie Comet Lake S.

Prima di continuare va fatta una piccola premessa: le foto sembrano suggerire che questi campioni utilizzino il socket LGA 1159 mentre alcuni leak precedenti, ritenuti molto affidabili, davano per quasi certo l'utilizzo dei nuovi socket LGA 1200. Altre fonti dichiarano la compatibilità con entrambi i socket. Vi invitiamo quindi a prendere queste informazioni "cum grano salis", almeno finché non si avranno conferme ufficiali.

In ogni caso, le immagini (che trovate in calce alla news) mostrano per la prima volta uno dei nuovi processori Intel Come Lake S con processo produttivo a 14 nm +++. Il campione in questione ha il prefisso QSKR seguito dai soliti segni di identificazione e presenta il logo Intel senza la scritta (tipico per i campioni confidenziali). Il processore dovrebbe essere un Intel Core i5-10400 con 6 core e 12 threads e un clock di base a 3.00 GHz (che raggiunge facilmente i 3.5 GHz in overclock) con un boost fino a 4.4 GHz.

Solo qualche giorno fa Intel ha deciso di sbloccare il TDP dei suoi processori di punta per arrivare ai 125 W e permettere quindi una frequenza di clock maggiore. Anche AMD sta lavorando alla nuova serie di processori Ryzen 4000.