Intel conferma: alcune GPU Arc Alchemist hanno una falla di sicurezza, ecco cosa fare

Le schede video Intel Arc Alchemist sono state lanciate dal Team Blu lo scorso anno. Fin dal lancio, sembra che le GPU di nuova generazione di Intel siano vittima di una vulnerabilità piuttosto grave, nota come Intel-SA-00812, che è stata svelata solo nelle scorse ore dal colosso di Santa Clara e che potrebbe essere irrisolvibile.

Nello specifico, la vulnerabilità Intel-SA-00812 affliggerebbe le GPU Intel Arc A770 e A750 per desktop, due delle schede video Intel Arc più vendute al mondo, specie tra il mercato americano e quello europeo. La vulnerabilità ha un livello di gravità "medio", ma può comunque essere sfruttato per attacchi denial-of-service e per ottenere informazioni riservate di altri utenti.

Sempre negli ultimi giorni, inoltre, Intel aveva svelato la vulnerabilità Downfall relative sue CPU, che è stata scoperta addirittura un anno fa e che riguarderebbe moltiplici generazioni di processori del Team Blu, causando anche dei pesanti problemi di performante per le componenti. Stando a quanto riporta Tom's Hardware, la falla lato CPU potrebbe essere ben più problematica di quella per le schede grafiche.

Infatti, pare che la vulnerabilità Intel-SA-00812 riguardi solo le GPU Intel Arc vendute tra ottobre e dicembre 2022, e che sia stata risolta con una piccola revisione sulle componenti prodotte e vendute da gennaio 2023 in poi. Il problema di sicurezza connesso alla vulnerabilità sarebbe duplice, con due falle rispettivamente chiamate CVE-2022-41984 e CVE-2022-38973.

La prima, in particolare, causerebbe il malfunzionamento dei sistemi di sicurezza delle Intel Arc A770 e A750, permettendo così degli attacchi denial-of-service a partire dalle GPU. La seconda, invece, sembrerebbe fornire dei permessi di accesso elevati a chiunque sfrutti la falla, permettendo così di reperire informazioni altrimenti riservate.

Fortunatamente, pare che entrambi i problemi non siano stati sfruttati dai malintenzionati del web: le vulnerabilità, d'altro canto, sarebbero estremamente circoscritte e limitate ad un numero irrisorio di GPU Arc Alchemist. Inoltre, esse possono essere sfruttate solo con un accesso locale alle schede video. Ciononostante, Intel ha chiesto a tutti gli utenti che hanno acquistato una GPU Arc Alchemist tra ottobre e dicembre 2022 di mettersi in contatto con l'assistenza clienti del proprio Paese o della propria regione per risolvere qualsiasi problema legato alle componenti.