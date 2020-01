Intel conferma l'arrivo di Thunderbolt 4: sarà quattro volte più veloce dell'USB 3.2

Tra i tanti annunci arrivati in occasione del CES 2020, Intel ha confermato l'imminente arrivo dello standard Thunderbolt 4, successore diretto del Thunderbolt 3. Il vicepresidente esecutivo della società di Santa Clara, Gregory Bryant, ha infatti rilasciato per la prima volta in assoluto alcuni commenti sulla nuova tecnologia.

Thunderbolt 4 è stata descritta come quattro volte più veloce rispetto all'USB 3, il che vuol dire che dovrebbe garantire una banda passante totale di 80 Gbps. Bryant a riguardo non è stato molto preciso e si è limitato ad affermare che l'architettura sarà "quattro volte superiore all'USB 3", ma dal momento che l'USB 3.0 di base ha una velocità teorica massima di 5 Gb/s, l'affermazione sembra imprecisa in quanto già lo standard Thunderbolt 2 è in grado di raggiungere i 20 Gb/s. Probabile che Intel si riferisca al recente USB 3.2 Gen 2x2.

Le specifiche complete probabilmente saranno rese nota prima del lancio dei processori "Tiger Lake" che dovrebbero vedere la luce nel 2020. Resta anche da capire se Thunderbolt 4 arriverà sul mercato prima dell'USB 4, il cui sviluppo è stato finalizzato alla fine del 2019 ed offre un throughput fino a 40 Gb/s e la retrocompatibilità con i precedenti standard USB.