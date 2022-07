Intel conferma aumento prezzi CPU entro fine 2022, quantità ancora da definire

La giornata di ieri ha portato tante novità in casa Intel durante la chiamata sui risultati finanziari del secondo trimestre del 2022: oltre al saluto alle memorie Optane, infatti, il produttore statunitense ha confermato che aumenterà i prezzi dei suoi processori entro la fine del 2022.

Proprio la scorsa settimana in rete si è parlato del possibile piano di innalzamento dei prezzi delle CPU per il mercato consumer, ma ancora non era nulla di ufficiale. Durante la recente call interna, dunque, come ripreso da Nikkei Asia e confermato poi da The Register, il CFO di Intel David Zinsner ha affermato che l’inflazione sta costringendo il team blu ad alzare i prezzi per i clienti.

Queste le dichiarazioni di Zinsner: “Il prezzo generalmente entra in vigore nel quarto trimestre...Sai che possiamo assorbire molto impatto inflazionistico che altri non possono. E così siamo stati in grado, sai, di andare un po' più a lungo. Ma a questo punto, ora che alcuni degli aumenti di prezzo e aumenti inflazionistici si sono rivelati più permanenti, abbiamo bisogno di passare una certa quantità ai clienti”.

In precedenza si è parlato di un aumento tra il 10% e il 20% dei prezzi, ma né Zinsner, né l'amministratore delegato Pat Gelsinger hanno specificato a quanto ammonteranno gli aumenti dei prezzi, quando entreranno in vigore e quali prodotti specifici riguarderanno. Per questa ragione, terremo gli occhi e le orecchie ben vigili in attesa di ulteriori dettagli ufficiali.