Intel conferma: Call of Duty Modern Warfare 2 avrà la tecnologia XeSS

In attesa dell'accesso anticipato di Call of Duty Modern Warfare 2, si continua a lavorare anche a livello tecnico per ottimizzare al meglio il titolo per la maggior parte delle macchine su cui verrà giocato.

Impossibile, a questo proposito, non tenere conto dell'importante fetta di mercato che sarà rappresentata dalle schede video Intel ARC di prima generazione.

A questo proposito, dopo un anno di rumor e indiscrezioni, sappiamo già che le schede flagship sono in dirittura d'arrivo e con esse anche la tanto chiacchierata tecnologia di upsampling Intel XeSS, che dovrebbe andare a competere direttamente con il DLSS di NVIDIA, trattandosi di uno scaler temporale basato sul Deep Learning.

A parlare di questa tecnologia sul grande ritorno di Infinity Ward è stata la stessa Intel nel nuovo Deep Dive all'interno della lineup ARC. Oltre a un'overview sul boost prestazionale su titoli come Shadow of the Tomb Raider, la compagnia ha rivelato il roster di giochi il cui supporto è già confermato:

Arcadegeddon

Ghostwire Tokyo

Vampire Bloodhunt

Ghostbusters Spirits Unleashed

Naraka Bladepoint

Super People

Gotham Knights

DioField Chronicles

Dolmen

Chivalry II

Redout II

The Settlers

Death Stranding: Director’s Cut

The Rift Breaker

Hitman III

CHORVS

Shadow of The Tomb Raider

Anvil Vault Breakers

Al netto di questo ricco assortimento di titoli sul nastro di partenza, al termine del video è stato confermato anche il supporto in arrivo proprio su prossimo milsim, in arrivo il 28 ottobre.

Se siete impazienti, per smorzare l'attesa vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty: Modern Warfare 2.