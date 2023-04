Intel conferma le CPU Meteor Lake: niente più update per le iGPU Skylake

Non è passato molto tempo da quando abbiamo fatto riferimento su queste pagine al primo benchmark delle CPU Intel Meteor Lake, ma è già arrivato il momento di tornare sui processori di quattordicesima generazione. Infatti, il noto brand ha di fatto confermato la natura di questi ultimi, andando anche a specificare ulteriori questioni.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech, Intel ha di fatto reso noto che, come d'altronde ci si aspettava, la quattordicesima generazione di processori Intel Core sarà Meteor Lake. Per quel che riguarda, invece, le CPU Intel Raptor Lake Refresh, queste ultime dovrebbe rimanere legate alla tredicesima generazione.

In ogni caso, il lancio dei nuovi processori Meteor Lake è previsto entro la fine del 2023. Le conferme sul fatto che saranno le CPU Meteor Lake a rappresentare la quattordicesima generazione sono arrivate da un documento legato direttamente a Intel, relativo a Media SDK e oneVPL (Video Processing Library). Nell'elenco relativo al supporto, come indicato anche da alcuni utenti su Twitter, compare infatti la dicitura "Future: 14th Generation Intel Core (MTL/Meteor Lake)".

Sembrano insomma esserci ben pochi dubbi sulla questione, ma di recente è emerso anche altro. Infatti, da un altro articolo di Wccftech sembra emergere che Intel avrebbe aggiunto lato Linux il supporto alle future CPU Arrow Lake e Lunar Lake. Insomma, di certo il periodo di Pasqua/Pasquetta non sta lasciando "a secco" gli appassionati del mondo PC in termini di indicazioni su quanto avverrà in futuro.

Questo anche considerando che, come riportato da VideoCardz, proprio in questo contesto è stato ufficializzata la fine del supporto per i driver legati alle GPU Intel Core di sesta generazione. In parole povere, niente più aggiornamenti per le iGPU Skylake. Il termine del supporto in tal senso è infatti arrivato a fine 2022, ma adesso c'è l'ufficialità mediante il portale ufficiale di Intel.