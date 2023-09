Intel conferma la finestra di lancio delle CPU desktop Meteor Lake

In seguito all'annuncio dell'architettura Meteor Lake di Intel, il brand ha confermato che le relative CPU desktop arriveranno tra non molto. È stato direttamente l'Executive Vice President e general manager del Client Computing Group di Intel a rendere nota la finestra di lancio di tali soluzioni.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech, Michelle Johnston Holthaus ha spiegato, nell'ambito di un'intervista rilasciata a PCWorld, che l'uscita è fissata per il 2024. Insomma, mettendo da parte i rumor relativi alla cancellazione (che indicavano una Intel concentrata su Arrow Lake in ambito desktop), il brand ha ora reso noto che il prossimo anno sarà quello giusto per le CPU desktop Meteor Lake.

Per il resto, se cercate maggiori dettagli, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento su Intel Meteor Lake, in cui abbiamo fatto riferimento un po' a tutto quello che si conosce in merito a queste soluzioni. Ricordiamo infatti che il 19 settembre si è tenuto l'evento Intel Innovation 2023, in cui si è fatto riferimento al tutto.

A proposito dell'Intel Innovation 2023, ricordiamo che il brand ha colto l'occasione di quest'ultimo anche per svelare ulteriormente il suo futuro. Potrebbe insomma magari risultare di vostro interesse dare un'occhiata anche alla roadmap Intel fino al 2025.