Intel conferma: le GPU Arc per desktop usciranno nel 2022, risolti i problemi ai driver?

Dopo l'annuncio delle GPU Intel Arc per workstation, pare che Intel sia tornata sulle sue GPU per desktop, assicurando che la loro uscita sul mercato globale è ancora prevista entro il 2022. Sfortunatamente, però, sembra che la compagnia non sia ancora pronta a dare una data di lancio più definita.

Con un nuovo post sul suo blog, infatti, Intel ha confermato che le schede video Intel Arc per desktop sono in arrivo sul mercato americano e su quello europeo entro la fine del 2022, dopo essere state lanciate in Cina nel corso dell'estate. Purtroppo, l'azienda non ha fornito né una data né una finestra di lancio per le componenti, che dunque potrebbero essere in arrivo solo verso fine anno.

In parallelo, Intel non ha divulgato specifiche tecniche e prezzi delle sue nuove schede video, che, al di là delle (poche) conferme sulla scheda tecnica della Intel Arc A770, rimangono ancora in larga parte avvolte nel mistero. Almeno, però, la compagnia ha pubblicato un nuovo render in alta risoluzione della stessa Arc A770, che trovate in calce a questa notizia.

Inoltre, Intel ha spiegato che le GPU, dopo il lancio, saranno disponibili presso i rivenditori e i produttori di PC, oltre che sul sito web della casa produttrice: in altre parole, pare che le schede video della serie Arc riceveranno un lancio su larga scala molto simile a quello che solitamente anche AMD e NVIDIA riservano alle loro componenti.

Ryan Shrout, direttore del marketing delle schede grafiche del colosso di Santa Clara, ha poi aggiunto che "sono in arrivo numerosi driver Game On, con il supporto al day one per i titoli più importanti e una serie di aggiunte per i titoli più vecchi". La dichiarazione di Shrout sembra anche voler tranquillizzare i fan circa la situazione dei driver delle GPU Intel Arc, i cui ritardi sembrano essere stati alla base degli ultimi posticipi delle schede.