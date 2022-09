Intel conferma: Raptor Lake arriva a 6 GHz con impostazioni stock, overclock fino a 8 GHz!

Dopo aver scoperto la lineup di lancio dei processori Raptor Lake, arriva oggi un'altra interessante novità sulle nuove CPU del colosso di Santa Clara. Questa volta, a sbottonarsi è proprio Intel stessa, che sta promuovendo i suoi processori con l'Intel Tour 2022 in giro per il mondo.

Nella tappa in Israele del press tour delle nuove CPU dell'azienda, Tom's Hardware riporta che Intel ha svelato che i processori Raptor Lake possono operare a 6 GHz di clock con impostazioni stock, nonché che tale frequenza può alzarsi considerevolmente se si decide di effettuare l'overclock dei processori.

Nelle mani di un bravo overclocker e con un raffreddamento ad azoto liquido, addirittura, le CPU Raptor Lake raggiungono gli 8 GHz di frequenza di clock, un record a confronto con i processori di ultima generazione di AMD e con le scorse iterazioni delle componenti prodotte dalla stessa Intel. La stessa frequenza di picco di 6 GHz, in effetti, supera di 300 MHz il clock massimo delle CPU AMD Ryzen 7000, annunciate a fine agosto dalla compagnia di Sunnyvale.

Per il momento, tuttavia, non è chiaro quale delle CPU della linea Raptor Lake abbia raggiunto le frequenze-record da 8 GHz e tocchi i 6 GHz con impostazioni stock: da una parte un buon candidato è sicuramente l'Intel Core i9-13900K, i cui engineering sample oscillavano tra 5,7 e 5,8 GHz, ma dall'altra c'è sempre la possibilità che tale frequenza sia raggiunta solo dalla versione KS dello stesso processore, che uscirà solo nel corso del 2023.

Inoltre, la stessa Intel ha confermato che le CPU Raptor Lake saranno il 40% più potenti dei processori Alder Lake attualmente in commercio, con un miglioramento del 15% in Single-Core e del 41% in Multi-Core.