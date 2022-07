Intel conferma: Raptor Lake supporterà RAM DDR5-5600 e PCIe 5.0

I processori Intel di nuova generazione sembrano ormai essere dietro l'angolo: dopo aver visto un Intel Core i9-13900K sul mercato nero, infatti, è oggi la stessa Intel a fornirci alcune specifiche tecniche ufficiali delle CPU. Grazie ad uno slideshow della compagnia, infatti, scopriamo che le CPU Raptor Lake supporteranno le RAM DDR5-5600.

La notizia è stata data dalla stessa Intel con una presentazione destinata agli sviluppatori durante il workshop NAS della prima metà del 2022 di Shenzhen, in Cina. A quanto pare, qualcuno avrebbe scattato di nascosto una fotografia alla slide della compagnia di Santa Clara, ripubblicandola poi su Baidu e infine su Twitter. Potete dare un'occhiata all'immagine in calce a questa notizia, mentre vi ricordiamo che Intel ha già spiegato che le CPU Raptor Lake supportano le RAM DDR5-5200.

La slide, poi, conferma che il numero di E-Core raddoppierà rispetto ad Alder Lake con il passaggio a Raptor Lake: gli E-Core Gracemont, infatti, passeranno da un massimo di 8 Core ad uno di 16 Core. Per quanto riguarda i P-Core, invece, la situazione dovrebbe rimanere identica alla scorsa generazione, con un massimo di 8 Core Raptor Cove.

Per quanto riguarda le RAM, invece, vi abbiamo già spiegato che le CPU di nuova generazione supporteranno nativamente le RAM DDR5 fino a 5600 MHz, ma Intel ha spiegato anche che Raptor Lake sarà retrocompatibile con le RAM DDR4-3200, come ampiamente prevedibile vista la compatibilità tra le CPU di tredicesima generazione e il socket LGA1700.

Per quanto riguarda le connessioni di I/O, invece, le CPU di tredicesima generazione supporteranno 16 lane per interfacce PCIe 5.0 e 4 per PCIe 4.0, insieme a 8 link DMI 4.0 con il resto del chipset. Queste connessioni, poi, supportano la connettività PCIe 5.0 8x per le GPU e fino a due connessioni PCIe 5.0 4x per gli SSD.

Infine, il chipset di serie 700 continuerà a supportare anche l'interconnessione PCIe 3.0/4.0, l'Ethernet a 2,5 Gb, il Wi-Fi 6E, l'interfaccia SATA e le interfaccie USB 1.0, 2.0 e 3.0, come ampiamente prevedibile. Per quanto riguarda il supporto al Thunderbolt 4, invece, Intel consiglia agli utenti di dotare i propri PC di un controller esterno Maple Ridge.