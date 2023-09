Intel conferma la roadmap delle CPU client next-gen fino al 2025

Al netto delle conferme relative a Meteor Lake (che approderà sul mercato il 14 dicembre 2023), Intel ha sfruttato il palcoscenico dell'evento Innovation 2023 per svelare la roadmap delle CPU client next-gen fino al 2025.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech, troviamo Arrow Lake, Lunar Lake e Panther Lake. Sono questi i nomi fatti da Pat Gelsinger, amministratore delegato di Intel, nella giornata del 19 settembre 2023. Per quel che riguarda Lunar Lake, che arriverà in seguito ad Arrow Lake (la seconda generazione della serie Core Ultra), quest'architettura è già stata mostrata insieme a software basati sul deep learning per l'intelligenza artificiale generativa.

In parole povere, Lunar Lake rappresenterà l'architettura a basso consumo di nuova generazione, mentre Arrow Lake (con processo Intel 20A) punta su prestazioni più elevate, considerando anche che si fa riferimento a un'architettura che, al contrario di Lunar Lake, rappresenta una serie di CPU sia desktop che mobile.

Per il resto, arrivando a Panther Lake, ergo la serie inaugurale di CPU client 18A di Intel, l'azienda di Pat Gelsinger ha ufficializzato che la produzione partirà dal primo trimestre del 2024. Si punta anche in questo caso sia a desktop che mobile, nonostante per il momento non ci siano in realtà troppi dettagli ufficiali su questa serie.