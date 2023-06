Intel conferma 'ufficialmente' il refresh di Raptor Lake: ecco i nomi

Dopo aver provato a fare ordine sul cambio di nome di Meteor Lake e Raptor Lake Refresh, quest'ultima generazione, il cui arrivo è atteso per la fine dell'estate, ha finalmente una conferma ufficiale sul nome della famiglia, ovvero Raptor Lake.

A spiegarlo sarebbe stata proprio Intel sui suoi canali ufficiali cinesi, come dimostrerebbero gli screenshot apparsi in rete nelle ultime ore e rilanciati da momomo_us su Twitter.

La conversazione si concentra in particolar modo proprio sul naming dei prodotti in prossima uscita e, parlando dell'attuale modello i3/i5/i7/i9 viene spiegato che "la quattordicesima generazione Intel Core, Raptor Lake HX upgrade e S upgrade continuerà a utilizzare lo stesso logo di undicesima, dodicesima e tredicesima generazione e il sistema di valutazione i3/i5/i7/i9".

Menzionati di nuovo come Raptor Lake HX/S Refresh, questi processori dovrebbero arrivare sul mercato con il solito metodo di grading, mentre Raptor Lake U Refresh, anch'esso menzionato, arriverà con il nome di Intel Core (prima generazione) con grading 3/5/7 senza la storica "i", accompagnando Meteor Lake U che, invece, costituirà la prima generazione Intel Core Ultra.

Nel frattempo, ricordiamo anche che Intel Labs ha presentato l'IA per generare immagini 3D a 360 gradi, un modello davvero impressionante per qualità delle immagini e per accuratezza del calcolo della profondità dei vari livelli in un contesto tridimensionale, semplicemente da input testuale.