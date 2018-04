Intel continua a crescere. Ricavi in aumento grazie a data center ed Internet of Things

Dopo Microsoft, è toccato ad Intel annunciare i risultati trimestrali per i primi tre mesi del 2018. La compagnia di Santa Clara ha registrato degli ottimi risultati finanziari nel primo trimestre, grazie alla crescita riportata dalla divisione che si occupa di data center.

La società, nella fattispecie, ha riportato un utile netto di 4,5 miliardi di Dollari, ovvero di 93 centesimi per azione, a fronte di un fatturato di 16,1 miliardi di Dollari, in crescita del 13 per cento rispetto all'anno precedente.

Superate anche in questo caso le aspettative degli analisti di Wall Street, i quali avevano previsto un utile di 72 centesimi per azione e fatturato di 15,1miliardi di Dollari.

L'amministratore delegato, Brian Krzanich, nella conference call tenuta a margine dell'annuncio si è soffermato sull'unità che si occupa della progettazione dei data center, che ha riportato un utile di 5,2 miliardi di Dollari durante il trimestre, in aumento del 24 per cento. Cresce anche la divisione Internet of Things, ad un asso del 17 per cento su base annua ad 840 milioni di Dollari.

A livello di client computing, Intel ha riportato un fatturato di 8,2 miliardi di Dollari, in crescita del 3 per cento rispetto all'anno precedente, ma anche rispetto alle aspettative della stessa società.

Il CFO ha annunciato che per il prossimo trimestre prevede entrate per 65 miliardi di Dollari e profitti per 3,55 Dollari per azione.