Intel Core i3-10105F ci mostra le nuove confezioni delle CPU Intel Rocket Lake

Dopo avere visto i benchmark delle nuove CPU Intel Core i9-11900T e i7-11700 appartenenti alla serie Rocket Lake in arrivo possibilmente nel mese di marzo, online sono apparsi dettagli interessanti su un altro modello detto Intel Core i3-10105F che, sebbene sia di decima generazione, giungerà assieme ai successori con confezioni rinnovate.

In Malesia sono state avvistate delle unità di tale processore parte della gamma Comet Lake, immortalate nella foto che potete vedere in copertina: in seguito al cambio di logo in occasione della presentazione dei processori mobile Tiger Lake, l’azienda avrebbe infatti deciso di dotare i prodotti di fascia medio-bassa di un packaging completamente nuovo, con la scritta “CORE” al centro, meno colori e più eleganza.

Considerato che si tratta di un modello della serie i3, assente nel caso della serie Rocket Lake, potrebbe avere anche una confezione leggermente diversa dai modelli delle serie i5-i7-i9, soprattutto queste ultime di fascia alta che presentano una parte in plastica per mostrare il processore ai consumatori. Possiamo dunque aspettarci altre novità da parte di casa Intel.

Ritornando però al chip Intel Core i3-10105F, le specifiche trapelate online a oggi sono le seguenti: si parla di 4 core e 8 thread e di una velocità di clock base di 3,7 GHz, mentre la frequenza boost e la presenza di un chip grafico integrato sono ancora dettagli ignoti ai tipster del settore. Non ci resta che attendere marzo 2021 per sapere tutto su questo processore Comet Lake aggiornato.

Per quanto concerne la gamma Rocket Lake, pochi giorni fa in rete sono apparsi altri benchmark dei modelli top di gamma Intel Core i7-11700K e Intel Core i9-11900K che, confrontati con le CPU Ryzen della rivale AMD, hanno mostrato alcune sorprese.