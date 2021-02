Intel Core i5-11400, l'entry level 2021 è il 34% più potente dell'i5-10400

I processori Intel Core di undicesima generazione, soprannominati Rocket Lake, non hanno davvero più segreti. Presentati a gennaio nel corso del keynote di Intel al CES 2021, i processori Rocket Lake hanno suscitato l'interesse degli addetti ai lavori per via del forte orientamento verso il bilanciamento energetico.

Incuriositi dalla nuova architettura, abbiamo accolto con sorpresa la serie di benchmark dei vari protagonisti di questa gamma di CPU di Intel. In questo senso, l'ultimo processore a finire sotto i riflettori è stato l'i5-11600K, promosso a pieni voti con un solido aumento prestazionale del 19% nei calcoli a singolo Core e del 13% nelle operazioni multi-Core rispetto alla CPU di pari fascia della serie Comet Lake di Intel.

Il protagonista del giorno è invece l'i5-11400, il modello entry level della linea di processori Intel Core del 2021. Ricordiamo infatti che i processori i3 che arriveranno sul mercato saranno una nuova iterazione basata sull'architettura delle CPU Comet Lake.

I punteggi del processore Intel Core i5-11400 sono stati pubblicati su Geekbench. Garantito anche su questo modello il supporto all'Hyperthreading, l'i5-11400 mostra i muscoli rispetto alla scorsa generazione sfoderando un punteggio di 1495 in modalità single Core, il 34% in più rispetto all'i5-10400. Chiamati a raccolta tutti i Core, il punteggio sviluppato sale a 6620, con il 16% di incremento prestazionale rispetto al modello di decima generazione.

Punteggi estremamente interessanti, ottenuti su una scheda madre ASRock Z590M Pro4, 16 GB di RAM DDR4 a 2133 MHz e una scheda tecnica che offre 6 core e 12 thread con appena 100 MHz di differenza rispetto al 10400 in modalità Turbo Boost.