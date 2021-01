Intel Core i5-11400 trapela nei benchmark, riuscirà a competere con Ryzen 5 5600X?

Il processore desktop Intel Core i5-11400 della nuova gamma d’undicesima generazione detta Rocket Lake è trapelata in rete nei suoi benchmark registrati su Geekbench 5. Dopo aver visto altri dati riguardanti il modello top di gamma Intel Core i9-11900K, ora per la prima volta si sente parlare in particolare della serie di fascia media.

Chiaramente il successore di Intel Core i5-10400, questo modello presenta 6 core e 12 thread basati sull'architettura Cypress Cove a 14 nm e ha una velocità di clock base pari a 2,60 GHz e boost da 4,40 GHz, per 12 MB di cache L3, 3 MB di cache L2 e un TDP da 65W per la configurazione base PL1 – sarà invece circa il doppio per la variante K.

I benchmark apparsi sul database di Geekbench 5 sono stati effettuati su una scheda madre MSI Z490M Gaming Edge WiFi con 64 GB di memoria DD4 e riportano 1247 punti nei test single-core e 6197 punti per quelli multi-core, ergo un miglioramento rispettivamente del 12% e del 9% rispetto Intel Core i5-10400.

Sarà interessante vedere se riuscirà a competere con la concorrenza offerta da AMD, nello specifico con la CPU Ryzen 5 5600X da noi recensita lo scorso novembre e definita come possibilmente il miglior processore da gaming uscito nel 2020, soprattutto a causa del suo rapporto qualità-prezzo.

Rimanendo nel mondo Intel, negli ultimi giorni è apparsa in rete una lunghissima lista con tutte le specifiche tecniche e i prezzi delle CPU Rocket Lake e Comet Lake attese sul mercato per il lancio nel corso del 2021.