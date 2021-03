Intel Core i5-11600KF e i5-11400F trapelano nei benchmark: al via la sfida con Ryzen 5?

La gamma di processori di undicesima generazione Intel Rocket Lake è attesa per il lancio sul mercato a fine marzo 2021, eppure diversi modelli stanno già facendo qualche sporadica comparsa online rendendo note specifiche tecniche e prestazioni, come nel caso di Intel Core i5-11600KF e i5-11400F.

Queste CPU, come potete vedere anche dal post Twitter del rinomato tipster Harukaze5719, sono pensate per competere con la linea AMD Ryzen 5, in particolare con 5600 e 5600X. Scendendo nel dettaglio, la variante i5-11600KF si tratterà di un chip a 6 core con 12 thread, per una velocità di clock di 4,9 GHz single-core e 4,6 GHz su tutti i core, con 12 MB di cache L3 e 3 MB di cache L2. Intel Core i5-11400F, invece, avrà sempre 6 core e 12 thread ma velocità di clock inferiori, pari a 4,4 GHz in boost su un singolo core e 4,2 GHz boost per tutti i core, con limite di potenza standard da 65 W PL1 e 125 W PL2.

Passando ai benchmark, effettuati su scheda madre Gigabyte Z490 AORUS Ultra con 16 GB di memoria DDR-3600 e raffreddamento a liquido AIO da 360 mm, hanno raggiunto all’interno di AIDA64 il picco di 210 W con una temperatura massima riportata di 85 gradi, nel caso del chip i5-11600KF, mentre i5-11400 ha toccato il picco di 145 W con una temperatura massima riportata di 70 gradi.

La vera battaglia, secondo i tester che hanno postato questi benchmark nei forum di Chiphell, riguarderà il rapporto qualità-prezzo rispetto ai processori rivali di AMD: se Ryzen 5 5600X è venduto a un prezzo consigliato di 299 Dollari negli Stati Uniti, infatti, il chip Intel Core i5-11600K potrebbe giungere con un prezzo retail di 260 Dollari per risultare particolarmente competitivo e d’interesse degli appassionati di videogiochi.

Il problema lo troveremo sicuramente lato scorte, dato che la tendenza attuale è quella di vedere acquisti intensi di componenti hardware da parte di scalper e miner di criptovalute a discapito del resto dell’utenza. Sarà solamente il tempo, dunque, a dirci quale sarà il futuro di questi due processori in particolare.

Il mondo Intel però ci ha riservato altre sorprese riguardo la gamma Rocket Lake: il processore Intel Core i7-11700K è infatti già comparso in rete con una recensione completa prima del lancio ufficiale.