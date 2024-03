Intel Core i5 12400F è IMPERDIBILE a questo prezzo su Amazon

C’è spazio anche per i componenti hardware tra le offerte di primavera targate Amazon. In questa seconda giornata degli sconti che termineranno il 25 Marzo 2024, l’e-commerce propone una promozione davvero imperdibile sul processore Intel Core i5-12400F.

SCONTO IMPERDIBILE su Intel Core i5

Nello specifico, il processore desktop targato Intel di seconda generazione, l’Intel Core i5-12400F, può essere acquistato a 125 Euro, in calo del 54% rispetto al prezzo consigliato di 272 Euro dal produttore. Attenzione però: si tratta di un’offerta legata alla disponibilità effettiva del prodotto, e nella barra laterale leggiamo che la richiesta ha già raggiunto il 15% nel momento in cui stiamo scrivendo. Per tale motivo, consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.

Siamo di fronte ad un processore desktop di 12esima generazione, con velocità di base di 2,5 GHz, 6-core, che supporta fino a 128GB di RAM DDR4 e DDR5.

Amazon garantisce la consegna entro domani se si effettua l’ordine entro un’ora dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento con Cofidis alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine. Il colosso di Seattle consente anche di effettuare il reso entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine, e gestisce sia spedizione che vendita.