Intel Core i5-12400F già in vendita: ecco le prime foto reali di CPU e dissipatore

Le voci sulla nuova sottofamiglia "non-K" di processori Intel di dodicesima generazione si fanno sempre più insistenti. C'è chi punta alla conferma di Intel per il CES 2022 come occasione di lancio, ma ancora non abbiamo certezze. Intanto, una di queste CPU è stata già venduta in anticipo.

Infatti, come avvenuto con il processore Intel Rocket Lake venduto prima del lancio, anche per questa nuova gamma sembrano esserci state delle "eccezioni". Un negozio peruviano, per l'esattezza, avrebbe messo in commercio l'Intel Core i5-12400F con un mese di anticipo. Stando a quanto riportato, il prezzo di acquisto sarebbe stato di circa 222 dollari.

Le foto presenti in calce sono la testimonianza di uno degli utenti che hanno avuto modo di ottenere anzitempo questo particolare modello, caratterizzato dalla presenza di un nuovo dissipatore stock e privo di grafica integrata. Il TGP dovrebbe essere di 65W come rumoreggiato per tutta la famiglia, mentre al suo interno non dovrebbero figurare gli E-Core ma solo Performance Core.

Fra le tante voci sul keynote che si terrà al CES 2022, ne è emersa particolarmente interessante in merito al possibile addio alle schede madri H670, in favore di un maggiore risalto al chipset di fascia media Intel B660 e all'entry level H610.