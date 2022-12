Intel Core i5-13500, enorme salto rispetto ad Alder Lake: +50% sul Core i5-12500!

Quanto resta della lineup Intel Raptor Lake verrà svelato al CES 2023: stiamo parlando delle CPU Intel di tredicesima generazione per laptop, ma anche di quelle per desktop che non appartengono alla linea K. Oggi, infatti, scopriamo che l'Intel Core i5-13500 sarà un enorme passo avanti rispetto al predecessore, l'i5-12500.

La notizia arriva da un video realizzato da un content creator cinese e postato su Bilibili, che mostra i primi benchmark dell'Intel Core i5-13500 "non-K" su Cinebench R23 e su CPU-Z. I benchmark danno dei risultati davvero impressionanti, dal momento che parliamo di performance superiori del 56% rispetto all'Intel Core i5-12500 di scorsa generazione in Multi-Core.

Tale risultato dipende in larga parte dal raddoppio degli E-Core rispetto all'architettura Alder Lake di dodicesima generazione, passando ad una configurazione che dovrebbe essere composta da 6 P-Core e da 8 E-Core. In termini di frequenza, i P-Core arrivano ad un clock tra 4,8 e 4,9 GHz, con una frequenza di base di 4,4 GHz; gli E-Core, invece, arrivano a 3,4 GHz, con un clock base di 3,3 GHz.

La nuova configurazione garantisce all'Intel Core i5-13500 un vantaggio netto sia sull'Intel Core i5-12500 che sull'Intel Core i5-12600K: nel primo caso, infatti, il processore non montava alcun E-Core; nel secondo caso, invece, la CPU di scorsa generazione aveva 6 P-Core e 6 E-Core, dunque due E-Core in meno di quella di attuale generazione. A prescindere dalla CPU usata come metro di paragone, dunque, è evidente che l'Intel Core i5-13500 sia un miglioramento palpabile rispetto alle CPU Intel di dodicesima generazione.

In termini numerici, comunque, l'i5-13500 raggiunge i 19.891 punti su Cinebench R23, in multi-thread: si tratta di un punteggio del 56% maggiore rispetto a quello dell'Intel Core i5-12500, che arrivava a 12.678 punti. In CPU-Z, invece, la CPU di nuova generazione tocca gli 8.222 punti, il 61% in più del predecessore, che si fermava invece a 5.108 punti.