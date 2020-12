Intel Core i7-11700K appare su Geekbench: più veloce di AMD Ryzen 7 5800X?

Le CPU Intel Core di undicesima generazione, soprannominate dall’azienda anche Rocket Lake, sono sempre più protagoniste delle indiscrezioni del settore: dopo aver visto apparire online i benchmark del modello di punta Intel Core i9-11900K, ora si parla del processore desktop Intel Core i7-11700K scoperto da Leakbench.

Come ripreso anche da Videocardz, il suddetto account Twitter e il rinomato tipster TUM_APISAK hanno entrambi scovato nel database Geekench il chip Intel Rocket Lake Core i7-11700K da 8 core e 16 thread che, secondo i risultati visibili, sarebbe più veloce del modello Ryzen 7 5800X con architettura Zen 3 offerto sul mercato dalla rivale AMD, anche se le percentuali non sono comunque così elevate come i fan di Intel possono sperare.

Testato sulla piattaforma Z490 AORUS Master di Gigabyte con 32 GB di memoria, Intel Core i7-11700K arriverebbe fino a un massimo di 5,0 GHz stabili ottenendo così 1810 punti nei test single-core e 11304 punti nei test multi-core. Rispetto al predecessore i7-10700K si tratterebbe di una velocità superiore rispettivamente del 34% e del 26%; rispetto invece al processore AMD Ryzen 7 5800X, la CPU risulterebbe più veloce del 9% nei test a thread singolo e sempre il 9% più veloce nei test multi-thread.

Ciononostante, essendo prodotto con processo a 14nm registrerebbe un’efficienza energetica notevolmente peggiore rispetto al processo a 7 nm di AMD: le indiscrezioni attuali, infatti, parlano di una media di circa 150W con la configurazione predefinita. Per quanto concerne il resto delle specifiche, Intel Core i7-11700K dovrebbe avere una velocità di clock di base di 3,60 GHz, boost single-core di 5,0 GHz e boost su tutti i core di 4,6 GHz.

Sebbene rimanga importante prendere queste voci con le pinze, si tratta comunque di una serie di dati importanti in quanto rilancerebbe Intel nella lotta contro AMD che, con gli ultimi processori lanciati quest’anno, ha fatto nuovamente faville. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale atteso per il grande evento CES 2021 di metà gennaio.