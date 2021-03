Intel Core i7-11700K, arriva una recensione completa prima del lancio ufficiale

Atteso il 30 marzo insieme al resto della famiglia Rocket Lake-S, l'Intel Core i7-11700K è un processore che ha già scritto una pagina di storia, in seguito alla sua diffusione prima ancora del lancio ufficiale.

Come alcuni ricorderanno, uno store tedesco ha avviato la vendita al dettaglio del prodotto finale alla fine di febbraio, suscitando l'interesse di molti addetti ai lavori. Una situazione molto delicata, sui cui la stessa Intel ha comunque affermato di essere al lavoro.

Dopo i primi benchmark della versione retail quindi, com'era prevedibile, arriva anche la prima recensione completa dell'Intel Core i7 di undicesima generazione, preceduta da un lungo disclaimer in cui la redazione di AnandTech spiega che, nonostante siano al corrente e rispettosi delle limitazioni temporali imposte dalla stessa Intel, le informazioni estratte dal processore pervenuto tramite vendita al dettaglio, a loro dire, esula da queste politiche.

I test più interessanti riguardano senza dubbio l'ambito gaming. Ricordiamo che per una valutazione più efficace possibile, per i benchmark in game di un processore si preferisce adottare la risoluzione più bassa possibile e con i dettagli ridotti al minimo, in modo da riuscire a percepire anche la più piccola differenza e anche per vedere le capacità di gestione di framerate elevati.

Come possiamo vedere dalla grafica, le prestazioni rispetto alle CPU con cui è messo in relazione l'i7-11700K sono molto altalenanti, pareggiando in linea di massima le prestazioni dell'i7-10700K di scorsa generazione e dell'i9-9900KS. Secondo quanto dichiarato da AnandTech, il motivo per cui non si riesce a percepire un salto generazionale molto evidente è dovuto a una maggiore latenza della Cache L3. Dai 43 cicli su Comet Lake-S ai 51 richiesti dalla nuova CPU Rocket Lake-S, questo si traduce in una latenza core-to-core di 28-30 nanosecondi invece dei 18-24 della scorsa generazione.

Questa spiegazione è plausibile, ma è anche vero che si tratta di un processore non ancora arrivato sugli scaffali, per cui è necessario attendere il lancio ufficiale per avere la certezza di avere in mano il prodotto finale e per avere a disposizioni tutte le ottimizzazioni del caso.

A conferma di quanto detto, sono lampanti i test sull'efficienza energetica che mostrano picchi energetici di 292 W a fronte di un design termico di 125 W, con temperature che a volte hanno raggiunto anche i 104° C con dissipatore Noctua. Restiamo dunque in attesa del lancio ufficiale, per riuscire a farci un'idea più chiara circa la bontà di questo processore.