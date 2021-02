Intel Core i7-11700K già venduto in Europa prima del lancio

In seguito ai primi benchmark di qualche settimana fa, il processore Intel Core i7-11700K torna al centro dei riflettori. Infatti, a quanto pare qualcuno è già riuscito a metterci le mani, pubblicando online parecchie informazioni. Si tratta sicuramente di un avvenimento atipico, in quanto coinvolge una realtà importante per il suo mercato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, Mindfactory, uno dei più grandi rivenditori per quel che concerne la Germania, starebbe già vendendo le CPU ai consumatori. Tra l'altro, a quanto pare, Intel non avrebbe "imposto" alcun embargo al succitato rivenditore, tanto che quest'ultimo si sentirebbe "legittimato" a effettuare la vendita.

Ricordiamo che il processore coinvolto fa parte della serie Rocket Lake-S e dispone di 8 core e 16 thread. Questa gamma di CPU dovrebbe essere presentata il 16 marzo 2021, quindi per il momento non c'è alcuna ufficialità, nonostante qualche utente sia già riuscito a mettere le mani sul prodotto.

Scendendo più nel dettaglio, nelle ultime ore i primi clienti affermato di aver ricevuto il processore Intel Core i7-11700K. Le prove non mancano, come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia. Ovviamente, come potete immaginarvi, sono già stati pubblicati anche screenshot relativi a Cinebench e 3DMark, che potete trovare in calce alla notizia.

Crediti immagini: HardwareLuxx Forum.