Intel Core i7-12700H, ecco i benchmark: Alder Lake da primato anche su notebook

La notizia del mese è sicuramente l'arrivo sul mercato di Intel Alder Lake, dodicesima generazione di processori Intel Core e primi nel segmento desktop con architettura ibrida. Ottime prestazioni e buona gestione energetica, ma come andrà sui notebook?

Giusto nelle ultime ore abbiamo scoperto la lineup Alder Lake non K, caratterizzata da processori senza possibilità di overclock ma che si preannunciano dei veri best buy in termini di rapporto qualità prezzo. L'incredibile scalabilità delle microarchitetture sviluppate da Intel, però, consentirà l'approdo di queste soluzioni ibride anche su notebook e non è un caso che siano emersi alcuni interessanti dettagli sull'i7-12700H.

Questa soluzione in particolare rappresenterà probabilmente una delle principali soluzioni di alta gamma per il pubblico più ampio, superata solo dall'i9, restando in famiglia. I benchmark apparsi in rete parlano dunque del modello appartenente alla sottofamiglia H, con 6 P-Core, 8 E-Core e 20 Thread e quindi con un capovolgimento di fronte evidente rispetto alle controparti desktop.

Con i suoi 14 Core, oltretutto, il 12700H dovrebbe vantare una configurazione simile a quella dell'i9-12900HK. A differire dovrebbe quindi essere il clock, tra i 2.45 GHz e i 2.69 GHz, per un totale di circa 400MHz in meno rispetto al modello flagship, e picchi fino a 4.58 GHz.

Alla prova nei benchmark troviamo il notebook Gigabyte AERO 5 XE, con il suddetto processore e 16GB di RAM DDR4. I risultati su Geekbench parlano di 1340 punti in Single Core e 11138 in Multi Core, valori straordinariamente elevati che ci raccontano un'evoluzione tecnica impressionante rispetto ad appena due generazioni fa. Guardando i risultati medi di Comet Lake, infatti, esce fuori che il guadagno rispetto al suo analogo i7-10750H è di circa il 100%, mentre il margine sull'11800H è del 40% ma soltanto in modalità Multi Core.