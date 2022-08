Intel Core i7-13700K e Core i5-13600K alla prova gaming: fino +14% rispetto Alder Lake

Il mese di agosto è già ricco di buone notizie per i fan accaniti di Intel. Il team blu sta lavorando continuamente sui processori Raptor Lake in arrivo nel 2022 e, grazie ai soliti tipster del settore, abbiamo accesso ai benchmark lato gaming per le CPU Intel Core i7-13700K e Core i5-13600K.

Dopo avere parlato dello stesso processore Intel Core i7-13700K spinto a 6 GHz nel primo overclock registrato – comunque leakato, ergo non pienamente attendibile e ancora da confermare -, l’attenzione si sposta alle performance sul fronte gaming diffuse da ExtremePlayer su Bilibili e riprese poi dai colleghi di VideoCardz.

Secondo i dati da lui diffusi, la sfida tra Core i5-13600K e i5-12600K vede la prima vincere con un aumento del framerate minimo dall'11% al 14% in FHD e del framerate medio dal 7 al 12% alla medesima risoluzione; le stesse percentuali valgono anche nel caso della CPU Intel Core i7-13700K top di gamma. Se associati alla RAM DDR5, i due chip aumentano ulteriormente il distacco in punti percentuali e FPS rispetto alla generazione attuale. Il compromesso arriva però nel consumo di più energia e nel funzionamento a temperature più elevate rispetto ad Alder Lake.

Riprendendo dunque le specifiche tecniche note a oggi, il processore Intel Core i7-13700K avrà 16 core e 24 thread, accompagnati da 30 MB di cache L3 e 24 MB di cache L2, per un clock base di 3,4 GHz e boost di 5,4 GHz. L’Intel Core i5-13600K, invece, disporrà di 14 core con 24 MB di cache L3 e 20 MB di L2, con frequenza base pari a 3,5 GHz e boost a 5,2 GHz.