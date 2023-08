Gli Intel Core i7-14700K e i5-14600KF tornano online: svelate specifiche e benchmark

I primi benchmark dell'Intel Core i7-14700K e dell'Intel Core i9-14900K hanno deluso le aspettative. Fortunatamente, il processore i7 di nuova generazione è tornato a fare capolino in rete, insieme al "fratello minore" Intel Core i5-14600KF, con dei nuovi benchmark. Ecco come se la sono cavata le due CPU.

L'Intel Core i7-14700K, una delle CPU Intel Raptor Lake Refresh in arrivo verso la fine del 2023, è comparso in una build leakata dall'insider wxnod, in cui la CPU di quattordicesima generazione viene affiancata da una scheda madre MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4. La versione del BIOS è la E7D31IMS.AD0, l'ultima disponibile per la componente MSI, che supporta le CPU Intel in uscita nel prossimo trimestre.

Stando alle specifiche, il nuovo Intel Core ha una configurazione con 8 P-Core e 12 E-Core, per un totale di 20 Core e 28 Threads: si tratta di un salto ingente rispetto all'Intel Core i7-13700K, che invece ha "solo" 8 P-Core e 8 E-Core. La CPU, inoltre, offrirà una Smart Cache da 33 MB, contro i 30 MB del predecessore, e una frequenza di clock base da 3,40 GHz con boost fino a 5,60 GHz. Si tratta di un aumento di 200 MHz rispetto alle frequenze della componente Raptor Lake lanciata lo scorso anno.

Nell'immagine leakata, tuttavia, vediamo l'Intel Core i7-14700K arrivare a 6,30 GHz con un voltaggio di 1.390 V. Possiamo ipotizzare che per raggiungere una frequenza simile il leaker abbia operato un overclock piuttosto estremo, utilizzando anche una soluzione di raffreddamento decisamente performante.

Per quanto riguarda l'Intel Core i5-14600K, invece, già sappiamo che la CPU avrà un totale di 6 P-Core e di 8 E-Core, per un complessivo di 14 Core e di 20 Thread. Il chip ha una Cache L3 da 24 MB e una Cache L2 da 20 MB. Il clock di base del processore è pari a 3,50 GHz, con un boost fino ad un massimo di 5,30 GHz sul singolo Core.

Su un benchmark di GeekBench 6 riportato dai colleghi di WCCFTech, l'Intel Core i5-14600K arriva a 2.794 Punti in Single-Core e 17.190 Punti in Multi-Core. A confronto, l'Intel Core i5-13600K raggiunge in media i 2.644 Punti in Single Core e i 14.634 Punti in Multi-Core. In altre parole, la CPU di nuova generazione supererà quella lanciata lo scorso anno del 6% e del 17,5%, rispettivamente in termini di performance Single-Core e Multi-Core.