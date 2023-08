Intel Core i7-14700K, il salto generazionale c'è: i nuovi benchmark lo confermano

I primi benchmark dell'Intel Core i7-14700K sono online già da diverse settimane. Tuttavia, un nuovo test della medesima CPU dimostra che quest'ultima porterà con sé un miglioramento prestazione enorme rispetto all'i7-13700K, specie se consideriamo che le due CPU condivideranno in gran parte la medesima architettura.

Il benchmark è stato riportato da un utente cinese su BiliBili e successivamente rilanciato per la stampa internazionale da WCCFTech. Secondo il portale coreano, il test sarebbe basato su uno dei primi Engineering Sample (ES) del chip Intel, perciò le reali performance dell'Intel Core i7-14700K potrebbero essere molto migliori di quelle (già ottime, per la verità) mostrate dal benchmark. Infine, il test è stato eseguito con una scheda madre MSI PRO Z690A DDR4, con 16 GB di RAM DDR4-4000 e con un raffreddamento AIO da 360 mm.

In termini di performance, l'Intel Core i7-14700K supera del 17% il predecessore, l'Intel Core i7-13700K, sul benchmark di Cinebench R23, del 16% su quello di CPU-Z MT e del 15% nel CPU Benchmark di 3DMark. In altre parole, possiamo aspettarci un "salto" del 15-20% tra una generazione di processori e l'altra, in linea con quanto già mostrato dai benchmark dell'Intel Core i7-14700K emersi tra fine luglio e inizio agosto.

Inoltre, la CPU se la cava molto bene anche su diversi videogiochi: per esempio, su CyberPunk 2077 vediamo un salto da 234 a 240 fps medi tra la generazione Raptor Lake e quella Raptor Lake Refresh. Su PUBG lo scarto sale ulteriormente, passando da 315 fps a 375 fps medi. Addirittura, su Dying Light 2, il framerate schizza in alto, passando da 247 a 363 fps. Lascia perplessi solo il dato di Battlefield 2142, con un calo degli fps medi da 366 a 221.

L'Engineering Sample della CPU, comunque, è stato overclockato tra 5,80 e 5,70 GHz su tutti i Core, con temperature stabilmente al di sotto degli 80°C, nonostante l'overclock dell'utente. Con le medesime modifiche, un processore della linea Raptor Lake sarebbe facilmente arrivato fino a temperature prossime ai 90°C.