Intel Core i7-8700K è arrivato a 7,3 GHz in overclock: è record mondiale!

Negli ultimi giorni, il noto overclocker Dancop ha deciso di provare a portare al massimo la frequenza di clock del processore Intel Core i7-7800K. Vediamo assieme come è stato effettuato il tutto.

In particolare, Dancop ha utilizzato una motherboard ASUS ROG Maximus IX Apex con chipset Intel Z270 e un BIOS custom, appositamente personalizzato per l'occasione. Le memorie RAM erano delle DDR4 da 4000 MHz in Dual-Channel (2 x 8GB). Ebbene, l'overclocker è riuscito a spingere la CPU fino a 7344 MHz (7,3 GHz), con una tensione di 1,984 V e la disabilitazione di 3 dei 6 core disponibili. Il sistema di raffreddamento era ad azoto liquido, una soluzione utilizzata soprattutto dagli overclocker. Il tutto è rimasto stabile per circa 4 minuti. Questo è risultato nel record mondiale relativo al benchmark Superpi 32M.

Per ulteriori informazioni in merito al processore Intel Core i7-7800K, vi consigliamo di leggere la nostra recensione, a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli. Per farvi un "riassunto", vi ricordiamo che la CPU in questione abbassa di ben 500Mhz la frequenza base del clock-per-core (3.7GHz ognuno, escluso il Turbo Boost) rispetto al fratello Kaby (4.2GHz), ma aggiunge appunto due unità per arrivare a 6. Il concept del Die non subisce rivoluzioni, come del resto il processo produttivo che resta ancora a 14nm (14++), ma ovviamente aumenta la cache L3 fino a 12mb complessivi, e i Threads diventano anch'essi 12.