Intel Core i9-11900K, +11% sul Ryzen 9 5950X nelle operazioni Single Core

Intel ha svelato l'i9-11900K nel corso del CES 2021. L'obiettivo del nuovo flagship di Intel è quello di offrire prestazioni senza compromessi nel gaming e i benchmark trapelati nelle ultime settimane lo confermano.

Incoronata infatti come regina delle prestazioni in Single-Core, la nuova CPU top di gamma di Intel dovrebbe arrivare sul mercato a marzo, per ricongiungersi al chipset Z590 già lanciato sul mercato per via della retrocompatibilità coi sistemi Comet Lake.

Come riportano i colleghi di NotebookCheck, Ryan Shrout, Analista e Chief Strategist della sezione Performance di Intel, ha condiviso un piccolo teaser sulle prestazioni del nuovo top di gamma Intel a confronto con l'AMD Ryzen 9 5950X su PCMark 10.

Stando a quanto emerso dalle immagini, l'i9 di undicesima generazione si confermerebbe un vero e proprio solista sul trono delle prestazioni a singolo core. Benchè nelle prestazioni multi-core i processori della gamma Ryzen abbiano sempre brillato, sotto questo punto di vista non possiamo trarre conclusioni definitive sul processore di Intel.

Su PCMark 10 l'Intel Core i9-11900K mostra un punteggio di 1.11 contro l'1.0 ottenuto dal 5950X, per un totale dell'11% in più di prestazioni. La configurazione che ha permesso all'i9 di ottenere questo punteggio vanta inoltre una scheda madre Asus Z590 ROG Maximus XIII Hero, contro la Asus X570 ROG Crosshair VIII Hero del Ryzen serie 5000.