Intel Core i9-11900K arriva su PassMark: primo al mondo lato single-core?

Dopo aver visto a fine dicembre gli ultimi benchmark del chip top di gamma Intel Core i9-11900K trapelati in rete, ora è il momento di parlare dei risultati registrati sul sito PassMark in cui, nelle ultime ore, è finalmente apparso nella classifica delle performance single e multi-core, addirittura debuttando in vetta alla Top 10.

Questo processore di punta, ricordiamo, è dotato di 8 core e 16 thread e, grazie all’architettura Cypress Cove che permetterebbe un’efficienza per clock migliorata, registra fino a 5,3 GHz in boost single-core. Queste performance degne di nota gli hanno permesso di ottenere 3.764 punti in CPU Mark, ovvero circa il 7% più veloce del chip Ryzen 7 5800X basato sull'architettura Zen3 (di cui potete trovare la nostra recensione sul sito) e circa il 19% in più rispetto al modello predecessore i9-10900K.

Nel benchmark multi-thread, invece, Intel Core i9-11900K ottiene 28082 punti, il che lo rende il 16,6% più veloce dell'i9-10900K - questo nonostante la CPU della gamma Rocket Lake offra meno thread rispetto al suo predecessore. Se confrontato con Ryzen 7 5800X, invece, avendo quest’ultima ottenuto 28703 punti il top di gamma di casa Intel risulta meno performante.

Consigliamo però di prendere tutti questi dati con le pinze, in attesa del lancio ufficiale della serie Rocket Lake di undicesima generazione verso marzo 2021. Sebbene non sia ancora noto effettivamente quando la società renderà tali chip disponibili per l’acquisto a tutti i consumatori, in quel periodo appariranno i primi test esterni con recensioni annesse e si potrà capire meglio cosa sarà in grado di offrire Intel Core i9-11900K.

Rimanendo in tema Intel Rocket Lake, su GeekBench è apparso anche il medio-gamma i5-11500 che, a quanto pare, ha registrato prestazioni in single-core superiori all'i7-11700K.