Intel Core i9-11900K fa capolino nei benchmark: arriva fino a 5,3 GHz

Si parla già da diverso tempo dell’undicesima generazione di processori Intel Core S-Series, nome in codice Rocket Lake, attesa per l’arrivo sul mercato nel primo trimestre del 2021 con tante innovazioni importanti per rilanciare l’azienda nel mercato CPU. Nelle ultime ore, però, online si parla molto del modello di punta Intel Core i9-11900K.

L’utente harukaze5719, tipster che già in precedenza si era fatto sentire prima della presentazione delle nuove GPU GeForce RTX 3000 di casa NVIDIA e Radeon RX 6000 della rivale AMD, ha infatti condiviso su Twitter una nuova tabella che tratta ben 4 nuovi processori Rocket Lake-S (Intel Core i9-11900K, Intel Core i7-11700K, Intel Core i5-11600K e Intel Core i5-11400) scendendo anche nel dettaglio delle prestazioni.

Secondo tali indiscrezioni, infatti si parlerebbe di una CPU i9-11900K con 8 core/16 thread, frequenza base di 3,5 GHz, Boost All-Core 4,8 GHz e Boost Single Core a 5,3 GHz. Insomma, valori che resterebbero abbastanza in linea con la generazione precedente Core i9-10900K dal nome in codice Comet Lake. Non mancano però dati anche sul resto dei modelli citati, tutti visibili direttamente nel tweet di harukaze5719.

Online però sono apparsi anche i benchmark di Intel Core i9-11900K nel database di Ashes of The Singularity, dove la CPU risulterebbe il 10,5% più veloce rispetto a Ryzen 9 5950X o il 9% più veloce rispetto a Intel Core i9-10900K, per una media di 62.8 FPS a 1080p con impostazioni Crazy. Alla luce di questi dati, comunque da prendere con le pinze, sembrerebbe proprio che Intel voglia tornare a essere la regina dei processori per PC desktop e non solo, ma sarà davvero così? Non ci resta che aspettare qualche mese per saperne di più.

Ricordiamo, inoltre, che Intel ha ufficializzato l'arrivo dei suoi nuovi processori mobile Tiger Lake ancora a inizio settembre.