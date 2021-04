Intel Core i9-11900K, nuova vetta nell'overclock: toccati i 7.3 GHz

Dopo i 7 GHz toccati e superati da Rog-Fisher, un altro overclocker, un vero e proprio veterano del panorama, il taiwanese Hicookie, è riuscito a sfiorare nuove vette con l'i9-11900K e il suo setup Gigabyte.

Con il supporto dell'azienda, Hicookie è riuscito infatti a portare il nuovo flagship Intel alla frequenza di 7.31GHz, stabilendo dunque l'attuale record per questa CPU.

Il risultato è stato ottenuto grazie a una dissipazione ad azoto liquido e la scheda madre Gigabyte Aorus Tachyon Z590.

Per raggiungere questo impressionante risultato, sebbene non si tratti del massimo ottenuto da un i9, l'overclocker ha dovuto adottare delle misure specifiche e mirate allo scopo, come la disattivazione di gran parte dei Core, lasciandone attivi solo 3 su 8.

L'i9-11900K si comporta, nonostante tutto, straordinariamente bene e vi abbiamo raccontato la nostra esperienza nella recensione completa, in cui abbiamo cercato di verificarne le prestazioni e i consumi nei principali scenari di utilizzo.

Che si tratti del canto del cigno di questo processo lo scopriremo nei prossimi mesi. Quel che è certo è che Intel ha davvero profuso tutti i suoi sforzi in questa nuova, particolare architettura a metà strada fra Skylake e Sunny Cove spremendo ogni singola goccia di potenzialità dal processo produttivo a 14 nanometri.