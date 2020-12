Intel Core i9-11900K riappare nei benchmark, meglio delle CPU AMD Ryzen 5000 top di gamma?

Il processore Intel Core i9-11900K top di gamma top di gamma parte dell’undicesima generazione Rocket Lake è già apparso in alcuni benchmark grazie ad alcuni noti tipster, ma ora sarebbero apparsi alcuni screenshot dei test su CPU-Z grazie ai quali ora si sanno ulteriori dettagli. Sebbene vadano presi con le pinze, andiamo ad analizzarli insieme.

Il chip di punta della famiglia di CPU desktop Rocket Lake, innanzitutto, presenterà 8 core e 16 thread, per 16 MB di cache L3 (2 MB per core) e 4 MB di cache L2 (512 KB per core) e una velocità di clock base pari a 3,5 GHz e boost massimo fino a 5,2 GHz single-core e 4,8 GHz all-core. Grazie, inoltre, alla funzionalità Thermal Velocity Boost la CPU dovrebbe guadagnare 100 MHz nella frequenza di clock massima, raggiungendo i 5,3 GHz come reso noto dai primi benchmark trapelati online.

Tutti questi dettagli sarebbero stati confermati dai dati CPU-Z, dove Intel Core i9-11900K avrebbe ottenuto 695,4 punti nei test a thread singolo e 6522,1 punti nei test multi-thread, risultati che lo renderebbero il 15% più veloce del predecessore Core i7-10700K e alla pari con il modello rivale AMD Ryzen 7 5800X. Nei test single-core, però, risulterebbe il 25% più veloce dell'Intel Core i7-10700K, il 19% più veloce del Core i9-10900K e, inoltre, il 5-7% più veloce del Ryzen 7 5800X e il Ryzen 9 5950X.

Insomma, sulla carta attualmente risulta una gatta da pelare per il colosso di Lisa Su, anche se si tratta comunque di una serie di indiscrezioni da considerare cum grano salis. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale al CES 2021 per sapere molti più dettagli ufficiali riguardo l’intera gamma Rocket Lake e anche le schede madri dedicate che arriveranno in contemporanea.

Intanto sono apparsi su Geekbench anche i benchmark di Intel Core i7-11700K, oltre che anche quelli della gemella Intel Core i9-11900 sempre da 8 core e 16 thread. Infine, si parla anche della generazione di processori desktop ibridi Alder Lake-S da 16 core e 24 thread.